زلزال الحوز ..نادي اشبيلية يتقدم بطلب لعب مباراة لجمع التبرعات

هبة بريس - متابعة

تقدم نادي إشبيلية الإسباني، بطلب للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اجراء مباراة بالمملكة المغربية، بهدف جمع التبرعات لفائدة ضحايا “زلزال الحوز”.

وجاء إعلان النادي الاسباني بمناسبة حفل أقامته جمعية الصداقة الأندلسية المغربية إبن رشد في الغرفة المركزية لمؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط بمدينة إشبيلية، والتي كانت فرصة من أجل الترحم على ضحايا زلزال الحوز والبحث عن سبل تقديم المساعدات للمتضررين.

وقال النادي الاسباني ان مداخيل هاته المباراة في حالة تم الاتفاق على إجرائها، ستكون موجهة لفائدة المتضررين الذين فقدوا منازلهم وذويهم.

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