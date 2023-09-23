مراكش : الودادية الحسنية للقضاة تساهم لفائدة ضحايا زلزال الحوز

2023-09-23 / 20:52
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في اطار تفاعل الودادية الحسنية للقضاة مع احداث الزلزال الذي ضرب بعض اقاليم المملكة في 8 من شتنبر الجاري، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتفعيلا لمبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه دستوريا و كذا القانون الاساسي للودادية قام وفد يمثل المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة برئاسة الاستاذ محمد رضوان رئيس الودادية الحسنية للقضاة رفقة كل من السيد الكاتب العام يحي الزلوطي والسيد جواد الرجواني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والسيد عبد الرحيم الجمل رئيس لجنة النشر والتواصل ،بتسليم مجموعة من المساعدات العينية التي تستجيب لاحتياجات ضحايا الزلزال ،لممثلي مؤسسة محمد الخامس للتضامن والتي ستتكفل بتوزيعها وفق حاجيات السكان والمناطق المتضررة.

المبادرة تعد التفاتة رمزية عبرت فيها الودادية الحسنية للقضاة على تفاعلها مع ملحمة التضامن الوطني التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز والتمكين، والتي إنخرط فيها كل مكونات الشعب المغربي داخل وخارج أرض الوطن.

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