تلقت تهديدات بعد رسالتها لتبون ..فرار أشهر سيدة أعمال جزائرية لفرنسا
هبة بريس - متابعة
تحدثت تقارير إعلامية فرنسية وجزائرية، عن فرار سيدة الأعمال الأشهر في الجزائر ورئيسة الكنفدرالية الجزائرية للمؤسسات سعيدة نغزة، إلى فرنسا، بعد “تلقّيها تهديدات” عقب رسالتها الى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وقالت ذات التقارير ، أن رسالة وجهتها نغزة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، قبل أسابيع اشتكت له فيها من “عراقيل إدارية ومطاردة يتعرض لها رجال الأعمال في البلاد وفرض ضرائب كبيرة عليهم” دون ان تتلقى ردا رسمي من طرف ديوان تبون .
الغريب تضيف التقارير ان سيدة الاعمال الجزائرية ، لم تتلقى الرد على رسالتها تلك من الرئيس تبون بل من وكالة الأنباء الجزائرية، وكان عبارة عن برقية بعنوان “رسالة سعيدة نغزة: عندما يجتاح الفلكلور الميدان”، وجهت فيها انتقادات لاذعة لسيدة الأعمال المعروفة .
ما رأيك؟
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5 تعليقات
الجيش،الخراءري،يذبح،ويستحي الشابات،والنساؤ،الجزاؤريات لا حقوق انسان ولاحقوق حيوان ولا حقوق حتى للنباتاث
السلام عليكم
كل ما قيل في الخبر صحيح، لكن السبب وراء الفرار يظل هو رسالة التهديد الصوتية التي أرسلتها سعيدة نغزة لمدير وكالة الأنباء الجزائرية بعد نشره للمقال الذي ذكرتموه سالفا. الرسالة كانت تحمل من التهديد والوعيد ما يندى له الجبين من عبارات خادشة للحياء وبطريقة استعلائية.
وشكرا لكم.
أين كنتي عندما كانت العصابة تنهب في أموال الشعب،وكنو رجال أعمال مثل طحكوت و حداد وغيرهم،لمذا لم تتكلمي عنهم ،لانكي كنتي من العصابة ابقي في فرنسا الله لاردكي الي بلاد الشهداء،انا شخصيا نفتخر بي سياست الريس تبون وتحيا الجيش الوطني الشعبي.
انا اشك ان تكون هاته السيدة فعلا سيدة اعمال حقيقية حيث ان رجال الاعمال الجزائريين خاصة لا يمكن لهم ان يغامروا باموالهم و استثمارها في الجزائر و هم يعلمون يقينا ان العصابة الحاكمة في الجزائئر ستطالبهم بجزء من ارباحهم ناهيك عن هشاشة الممنظومة البنكية الجزائرية و التي تتجكم فيها عصابة الكابرانات لذلك اعتقد ان الاجنحة تتناحر فيما بينها و ربما هاته السيدة فقدت حاميها و الذي هو في نفس حراميها ففضلت الهروب بدل السجن
انتي من العصابة، لماذا لم تتكلمي عندما كنتي مع العصابة يقليلة أدب،تحيا الرءيس تبون،والجيش الوطني الشعبي