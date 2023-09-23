تلقت تهديدات بعد رسالتها لتبون ..فرار أشهر سيدة أعمال جزائرية لفرنسا

هبة بريس - متابعة

تحدثت تقارير إعلامية فرنسية وجزائرية، عن فرار سيدة الأعمال الأشهر في الجزائر ورئيسة الكنفدرالية الجزائرية للمؤسسات سعيدة نغزة، إلى فرنسا، بعد “تلقّيها تهديدات” عقب رسالتها الى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقالت ذات التقارير ، أن رسالة وجهتها نغزة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، قبل أسابيع اشتكت له فيها من “عراقيل إدارية ومطاردة يتعرض لها رجال الأعمال في البلاد وفرض ضرائب كبيرة عليهم” دون ان تتلقى ردا رسمي من طرف ديوان تبون .

الغريب تضيف التقارير ان سيدة الاعمال الجزائرية ، لم تتلقى الرد على رسالتها تلك من الرئيس تبون بل من وكالة الأنباء الجزائرية، وكان عبارة عن برقية بعنوان “رسالة سعيدة نغزة: عندما يجتاح الفلكلور الميدان”، وجهت فيها انتقادات لاذعة لسيدة الأعمال المعروفة .

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