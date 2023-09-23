برلمانية للميراوي:الانتقاء في شعبة الانجليزية بجامعة القنيطرة يناقض معيار الاستقطاب المفتوح

هبة بريس - الرباط

وجهت البرلمانية نادية تهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية ، سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، بخصوص“امتناع جامعة ابن طفيل بالقنيطرة عن تسجيل عدد كبير من الطلبة في شعبة الدراسات الإنجليزية”.

وقالت تهامي في سؤالها ، بأن هذا القرار فيه تجاوُز لمعيار الاستقطاب المفتوح، في معاكسَةٍ للتوجهات الرامية إلى توسيع استقطاب حاملي الباكالوريا إلى الجامعة المغربية”.

وأضافت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية ان هذا القرار “يُحَوِّلُ هذه المؤسسة عمليا إلى جامعة ذات استقطابٍ محدود. وهو أمرٌ غير مفهوم، لا سيما مع استحضار واجب الوزارة في توفير البنيات والموارد البشرية والمادية القادرة على استيعاب الطلبة في الجامعات ذات الإقبال المكثف، بجميع أصنافها”.

وساءلت تهامي الوزير عن التدابير التي سوف سيتخذها لاحترام كافة الكليات لمجانية وعمومية التعليم العالي والحفاظ على طابع “الاستقطاب المفتوح”.

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