اسبانيا ..غضب شعبي بعد نشر صور عارية لتلميذات أنشأها “الذكاء الاصطناعي “

هبة بريس - متابعة

قالت صحيفة “تلغراف البريطانية” أن الشرطة الإسبانية فتحت تحقيقا حول انتشار صور عارية أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي للعشرات من التلميذات باحدى البلدات .

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن مشتبه بهم قاموا بنشر تلك الصور في جميع أنحاء مدارس إحدى البلدات الإسبانية، الأمر الذي خلف استياء كبيرا بين آباء واولياء امور التلميذات .

وبحسب الصحيفة البريطانية ، فقد قامت أمهات الفتيات، بالانضمام في مجموعة دعم، إن ما لا يقل عن 30 فتاة من أربع مدارس مختلفة في بلدة “ألمندراليخو” استُهدِفن بالصور المزيفة، وأبلغت بعضهن أيضاً عن محاولات ابتزازهن بطلب المال لإيقاف انتشار الصور.

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