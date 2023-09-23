أخنوش يزور المناطق المنكوبة ويؤكد تسريع تنزيل المخطط الملكي لإعادة الاعمار

2023-09-23 / 19:05
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هبة بريس -

تفقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم السبت دوار تنسغارت بجماعة آسني، ودوار ماريغا العليا في جماعة ويركان، القريبين من بؤرة الزلزال، حيث وفق في زيارته الميدانية على حجم الأضرار التي خلفتها هذه الكارثة الطبيعية، وترحم على الضحايا ورجا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة للساكنة عطف جلالة الملك وعنايته الموصولة بكافة المتضررين، مشيرا إلى تعبئة حكومته بكل مكوناتها لتنفيذ التعليمات الملكية السامية لإعادة إعمار المناطق المتضررة كليا أو جزئيا جراء الزلزال، في أقرب الآجال وأحسن الظروف.

وجدد أخنوش، التأكيد على تجند الحكومة التي يقودها وراء جلالة الملك بكل جدية وفعالية لتسريع تنزيل البرنامج الاستعجالي ﻹﻋﺎدة تأهيل الأقاليم المتضررة، وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة بناء المنازل المتضررة من زلزال الحوز، معتبرا أنه من قضاء الله وأن هذه المناطق ستكون أفضل بفضل تضافر جهود كل الفاعلين.

وأشاد رئيس الحكومة، بمجهودات مختلف السلطات العمومية، منوها بعمل اللجان التقنية التي تواصل بالميدان إحصاء المنازل التي انهارت كليا أو بشكل جزئي، قصد تحديد لائحة المنازل والأسر التي ستستفيد من كل صنف خاص بالدعم الموجه للمتضررين جراء هذه الكارثة الطبيعية.

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