زعيم الطوارق يلمح لامكانية رفع السلاح في وجه الجزائر

2023-09-23 / 19:00
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هبة بريس - الرباط

لمح أكلي شكا أبرز شخصيات الطوارق ونشطائها المعاصرين، الى امكانية رفع السلاح في وجه الجزائر اذا استمر منطق التهميش والاقصاء الذي يتبناه عسكر الجزائر تجاه شعب الطوارق .

وقال أكلي خلال استضافته في برنامج عبر قناة “i24 news ” أن شعب الطوارق لم يستفد بأي شكل من الثروات الطاقية والمعدنية التي تزخر بها منطقة “الهكار” جنوب الجزائر ، وهي منطقة تواجد شعب الطوارق داعيا المنتظم الدولي الى الالتفات لحقوق شعب الطوارق في المنطقة .

وشعب الطوارق هم مجموعة عرقية كبيرة تستوطن الصحراء الكبرى في منطقة واسعة تمتد من أقصى جنوب غرب ليبيا إلى جنوب الجزائر والنيجر ومالي وبوركينا فاسو. هم قبائل أمازيغية.

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