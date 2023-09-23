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في قداس حضره ماكرون بفرنسا..البابا : المهاجرون “ليسوا غزاة “

2023-09-23 / 18:34
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هبة بريس - وكالات

حضّ البابا فرانسيس الأمم الأوروبية على إظهار قدر أكبر من التسامح مع المهاجرين، وذلك أثناء زيارة يقوم بها بابا الفاتيكان إلى مدينة مارسيليا جنوبي فرنسا.

وفي جمعٍ ضمّ أساقفة وشبابا من دول مطلّة على البحر الأبيض المتوسط، قال البابا فرانسيس: “هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم في البحر ليسوا غُزاة”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين الحضور.

ويأتي ذلك مع تجدد الجدل حول الهجرة، لا سيما مع وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا جنوبي إيطاليا الأسبوع الماضي.

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