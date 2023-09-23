زلزال الحوز .. السدود المائية بتارودانت تواصل عملها بشكل عادي

هبة بريس - و م ع

أكد مدير وكالة الحوض المائي لجهة سوس ماسة، رشيد مداح، أن وضعية السدود والمنشآت المائية، على مستوى إقليم تارودانت بعد زلزال 8 شتنبر، سليمة وطبيعية وتشتغل بشكل عادي.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المنشآت المائية الهامة بإقليم تارودانت (سد أولوز، سد المختار السوسي، سد عبد المومن، وسد إمي الخنك)، لم تتعرض لأي ضرر جراء الزلزال، وتواصل الاضطلاع بوظائفها المعتادة المتمثلة في توفير مياه الشرب والري وإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأبرز أن فرق الإستغلال بهذه السدود، تتابع مراقبة هذه المنشآت المائية تبعا للبروتوكول المعتمد في هذه الحالات، وذلك بتنسيق مع الخلية المركزية لوزارة التجهيز والماء على مستوى المديرية العامة لهندسة المياه.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجهيز والماء، قامت ابتداء من ليلة 08 شتنبر 2023، بمراقبة جميع سدود المملكة، سواء التي توجد في طور الاستغلال أو تلك التي توجد قيد الانجاز، حيث تبين أن هذه المنشآت المائية لم يلحقها أي ضرر نتيجة الزلزال.

وأبرزت أن تتبع حالة جميع سدود المملكة يتواصل بصفة مستمرة من طرف خلية التتبع على المستوى المركزي بالمديرية العامة لهندسة المياه، وكذا عبر فرق تقنية تابعة لوكالات الأحواض المائية، مدعومة بخبراء من مكاتب الدراسات، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي خلل على مستوى أي سد عبر التراب الوطني.

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