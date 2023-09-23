المغرب يشارك الى جانب ألمانيا في مشاورات نيويورك “غير الرسمية “حول ليبيا

هبة بريس - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، عقد عدد من الدول مشاورات غير رسمية، الأربعاء الماضي، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي، بشأن الوضع في هذا البلد المغاربي ، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ 78 في نيويورك.

وحضر الاجتماع الذي عقد على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مسؤولون يمثلون المغرب ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والجزائر، إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي.

وأشارت مساعدة وزير الخارجية الأميركية، باربرا ليف، الى”الحاجة إلى التزام دولي متجدد لدفع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحث على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الانتخابات”، و”دعم جهود” باثيلي من أجل “عقد اجتماع مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين لتحفيز المسار الانتخابي عبر اتفاق سياسي”.

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