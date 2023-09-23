شاحنة بأعلاف فاسدة في قبضة درك أولاد سعيد بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد بسرية سطات، تمكنت من تجنيب المنطقة من أكبر عملية تهريب لشحنات من الأعلاف الفاسدة كانت موجهة للمواشي والأغنام قادمة من منطقة بآكادير.

وفي التفاصيل، أوردت مصادرنا، أن دورية للدرك الملكي كانت مرابطة بالطريق الاقليمية سطات بولعوان، وفي عملياتها الروتينية قامت باخضاع شاحنة من الحجم الكبير للتفتيش، حيث تبين من خلاله انها تقل حمولة برائحة تثير الشكوك، وما أن عمق الدركيون التفتيش والتحقيق حتى تبين لهم الأمر يتعلق بتهريب كميات من الأعلاف الفاسدة ” بقايا أسماك”، حيث تم توقيف السائق وقطر الشاحنة صوب المركز المذكور وتشكيل لجنة مختلطة للاشراف على معاينة المحجوز تمهيدا لاتلافه بالطرق القانونية بتعليمات النيابة العامة.

ويذكر، أن عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد وعلى الرغم من شساعة النفوذ الترابي الذي يمتد غربا إلى حدود إقليم الجديدة، وشرقا بمدينة سطات، وجنوبا مع اقليم برشيد، وشمالا مع تراب جماعة اخميس سيدي محمد بن رحال، إلا أن عناصره تبذل قصارى جهدها بتطويق المنطقة والقيام بدوريات ليلية بالقرى والدواوير ،ناهيك عن تثبيت نقاط مراقبة على الطرقات لضبط المخالفين، إضافة إلى عملها داخل المركز من خلال تلقي الشكايات وتحرير المخالفات ومحاضر الاستماع، وكذا تسليم الوثائق الإدارية، وكلها اجراءات وتدابير تتم وفق مقاربة شمولية تأخذ في بعدها مصلحة المواطنين وضمان أمنهم وطمأنينتهم.

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