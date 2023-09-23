خنق لاعب نوتنغهام بعد مشاداة كلامية.. طرد نجم مانشستر سيتي من المباراة

هبة بريس - وكالات

نال رودري، نجم مانشستر سيتي، طردا مباشرا هو الأول في مسيرته بعدما اشتبك مع مورغان جيبس وايت، لاعب نوتنغهام فورست، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 46 من الشوط الثاني للمباراة تدخل اللاعب جيبس وايت بقوة على رودري، وهو ما أغضب نجم مانشستر سيتي بشدة في عصبية نادرة منه، وبدا أن لاعب نوتنغهام وجه له بعض العبارات المسيئة لينفعل رودري بشكل أكبر ويقوم بخنق “جيبس” الذي سقط على الأرض متألما، ليشهر الحكم الطرد المباشر لنجم السيتي.

وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو أكد الحكم قراره وقام بطرد النجم الإسباني، ليكمل السيتي اللقاء بـ10 لاعبين، في ظل تقدمهم بهدفين دون رد.

ومن المتوقع أن يغيب رودري عن 3 مباريات مقبلة مع مانشستر سيتي.

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