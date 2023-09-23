شفشاون ..مختل عقلي ينــ..ـهي حياة رجل
هبة بريس – مكتب طنجة
أنهى شخص يعاني من اختلال عقلي، الخميس الماضي ، حياة رجل متزوج وأب لاطفال بأحد دواوير جماعة بني احمد الشرقية التابعة ترابيا لإقليم شفشاون.
وقالت مصادر محلية أن المختل العقلي وجه طعنة قاتلة على مستوى البطن للضحية، مما أدى إلى سقوطه أرضا مدرجا في دمائه قبل أن يفارق الحياة متأثرا بفقدانه كمية كبيرة من الدم.
وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف الجاني بعد وقت قصير من ارتكابه لجريمته البشعة، حيث تم نقله إلى مركز الدرك لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.
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مثل هؤلاء الأشخاص المختلون عقليا كان على الحكومة أن تضعهم في المستشفيات المختصة في الأمراض النفسية والاضطرابات العصبية حتى لا يشكلون خطر على المواطنين..
المسؤول الوحيد عن ما يحصل في بلادنا وكثرت الجرائم هي الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية سيئة..
أين هي الجمعيات الخيرية التي تهتم بهؤلاء المختلين عقليا حتى لا يرتكبون جرائم يذهب ضحايا الابرياء من المواطنين كما وقع لهذا الرجل وترك وراءه أطفال والمرأة ؟؟؟؟؟
جميع المدن المغربية تعاني من هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا على المواطنين المغاربة لهذا يجب على الحكومة وضع حلا مناسبا لمكافحة هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية ..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتشر بكثرة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية وهذا راجع إلى تعاطي المخدرات والحبوب الهولسة والكحول وغيرها من الفواحش والمناكر التي تسببت في تدهور حالتهم النفسية والاضطرابات العصبية مما تجعلهم يرتكبون جرائم بدون شعور…
نطالب بالتدخل الفوري من جمعيات خيرية مع تنسيق الحكومة بالاهتمام بهؤلاء المختلين عقليا الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعصبية ..
يارب السلامة ، يجب الرعاية الصحية لهؤلاء الشباب الذي يعاني من الاضطرابات نفسية سيئة وربما راجع إلى تناولهم حبوب المهلوسة والمخذرة التي تجعلهم لا يشعرون بما يفعلون لدرجة أنهم يرتكبون جرائم بشعة يجب على الحكومة وضع حلا مناسبا للخروج من هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطر على المواطنين..
مثل هؤلاء الأشخاص المختلون عقليا لماذا تتركهم الحكومة يتجولون في الشوارع والازقة والأحياء السكنية ؟؟؟ ويبقى السؤال مطروح للنقاش…
مثل هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية لا يعاقبهم القانون والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه هؤلاء الأشخاص المختلون عقليا وانتهى الكلام..
هذا الرجل الذي ذهبت حياته هباءا منثورا في قتله على يد شخص مختل عقليا فلا تعقاقبه السلطات القضائية ولكن الحكومة هي من تتحمل المسؤولية وتعويض عائلته من هذه الجريمة التي ذهب ضحيتها وبالاخص ترك ابناءا يتامى وامرأة أرملة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون..