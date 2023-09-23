شفشاون ..مختل عقلي ينــ..ـهي حياة رجل

2023-09-23 / 18:04
10

هبة بريس – مكتب طنجة

أنهى شخص يعاني من اختلال عقلي، الخميس الماضي ، حياة رجل متزوج وأب لاطفال بأحد دواوير جماعة بني احمد الشرقية التابعة ترابيا لإقليم شفشاون.

وقالت مصادر محلية أن المختل العقلي وجه طعنة قاتلة على مستوى البطن للضحية، مما أدى إلى سقوطه أرضا مدرجا في دمائه قبل أن يفارق الحياة متأثرا بفقدانه كمية كبيرة من الدم.

وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف الجاني بعد وقت قصير من ارتكابه لجريمته البشعة، حيث تم نقله إلى مركز الدرك لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش : الودادية الحسنية للقضاة تساهم لفائدة ضحايا زلزال الحوز

مراكش : الودادية الحسنية للقضاة تساهم لفائدة ضحايا زلزال…

2023-09-23 / 20:52
Photo of تاوريرت..لجنة اليقظة تجتمع لتدارس تدابير التخفيف من آثار موجة البرد

تاوريرت..لجنة اليقظة تجتمع لتدارس تدابير التخفيف من آثار موجة…

2023-09-23 / 20:51
Photo of برلمانية للميراوي:الانتقاء في شعبة الانجليزية بجامعة القنيطرة يناقض معيار الاستقطاب المفتوح

برلمانية للميراوي:الانتقاء في شعبة الانجليزية بجامعة القنيطرة يناقض معيار…

2023-09-23 / 20:03
Photo of زلزال الحوز .. تلاميذ يتحدون الألم من أجل تحقيق أحلامهم

زلزال الحوز .. تلاميذ يتحدون الألم من أجل تحقيق…

2023-09-23 / 19:08
Photo of أخنوش يزور المناطق المنكوبة ويؤكد تسريع تنزيل المخطط الملكي لإعادة الاعمار

أخنوش يزور المناطق المنكوبة ويؤكد تسريع تنزيل المخطط الملكي…

2023-09-23 / 19:05
Photo of زعيم الطوارق يلمح لامكانية رفع السلاح في وجه الجزائر

زعيم الطوارق يلمح لامكانية رفع السلاح في وجه الجزائر

2023-09-23 / 19:00
Photo of زلزال الحوز .. السدود المائية بتارودانت تواصل عملها بشكل عادي

زلزال الحوز .. السدود المائية بتارودانت تواصل عملها بشكل…

2023-09-23 / 18:27
Photo of المغرب يشارك الى جانب ألمانيا في مشاورات نيويورك “غير الرسمية “حول ليبيا

المغرب يشارك الى جانب ألمانيا في مشاورات نيويورك “غير…

2023-09-23 / 18:24
Photo of شاحنة بأعلاف فاسدة في قبضة درك أولاد سعيد بسطات

شاحنة بأعلاف فاسدة في قبضة درك أولاد سعيد بسطات

2023-09-23 / 18:12
Photo of مطالب بتدخل السلطات.. والسبب “منشورات تحذر العشاق من الجلوس بالشارع العام”

مطالب بتدخل السلطات.. والسبب “منشورات تحذر العشاق من الجلوس…

2023-09-23 / 17:43

‫10 تعليقات

  1. مثل هؤلاء الأشخاص المختلون عقليا كان على الحكومة أن تضعهم في المستشفيات المختصة في الأمراض النفسية والاضطرابات العصبية حتى لا يشكلون خطر على المواطنين..

  2. المسؤول الوحيد عن ما يحصل في بلادنا وكثرت الجرائم هي الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية سيئة..

  3. أين هي الجمعيات الخيرية التي تهتم بهؤلاء المختلين عقليا حتى لا يرتكبون جرائم يذهب ضحايا الابرياء من المواطنين كما وقع لهذا الرجل وترك وراءه أطفال والمرأة ؟؟؟؟؟

  4. جميع المدن المغربية تعاني من هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا على المواطنين المغاربة لهذا يجب على الحكومة وضع حلا مناسبا لمكافحة هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية ..

  5. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتشر بكثرة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية وهذا راجع إلى تعاطي المخدرات والحبوب الهولسة والكحول وغيرها من الفواحش والمناكر التي تسببت في تدهور حالتهم النفسية والاضطرابات العصبية مما تجعلهم يرتكبون جرائم بدون شعور…

  6. نطالب بالتدخل الفوري من جمعيات خيرية مع تنسيق الحكومة بالاهتمام بهؤلاء المختلين عقليا الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعصبية ..

  7. يارب السلامة ، يجب الرعاية الصحية لهؤلاء الشباب الذي يعاني من الاضطرابات نفسية سيئة وربما راجع إلى تناولهم حبوب المهلوسة والمخذرة التي تجعلهم لا يشعرون بما يفعلون لدرجة أنهم يرتكبون جرائم بشعة يجب على الحكومة وضع حلا مناسبا للخروج من هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطر على المواطنين..

  8. مثل هؤلاء الأشخاص المختلون عقليا لماذا تتركهم الحكومة يتجولون في الشوارع والازقة والأحياء السكنية ؟؟؟ ويبقى السؤال مطروح للنقاش…

  9. مثل هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية لا يعاقبهم القانون والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه هؤلاء الأشخاص المختلون عقليا وانتهى الكلام..

  10. هذا الرجل الذي ذهبت حياته هباءا منثورا في قتله على يد شخص مختل عقليا فلا تعقاقبه السلطات القضائية ولكن الحكومة هي من تتحمل المسؤولية وتعويض عائلته من هذه الجريمة التي ذهب ضحيتها وبالاخص ترك ابناءا يتامى وامرأة أرملة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق