شفشاون ..مختل عقلي ينــ..ـهي حياة رجل

2023-09-23 / 18:04
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هبة بريس – مكتب طنجة

أنهى شخص يعاني من اختلال عقلي، الخميس الماضي ، حياة رجل متزوج وأب لاطفال بأحد دواوير جماعة بني احمد الشرقية التابعة ترابيا لإقليم شفشاون.

وقالت مصادر محلية أن المختل العقلي وجه طعنة قاتلة على مستوى البطن للضحية، مما أدى إلى سقوطه أرضا مدرجا في دمائه قبل أن يفارق الحياة متأثرا بفقدانه كمية كبيرة من الدم.

وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف الجاني بعد وقت قصير من ارتكابه لجريمته البشعة، حيث تم نقله إلى مركز الدرك لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

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