مطالب بتدخل السلطات.. والسبب “منشورات تحذر العشاق من الجلوس بالشارع العام”
هبة بريس - الرباط
نشر الزميل الصحفي حسن المولوع، صورا لمنشورات تحذر “العشاق” من الجلوس بالشارع العام.
وذكر الصحفي حسن المولوع، في تدوينته، أنه صادف المنشورات المذكورة على طول شارع محمد الطيب بوافي على تقاطع شارع 6 نونبر وشارع محمد السادس، حيث يتواجد مكان عمومي لجلوس المواطنين.
وأكد الصحفي، أن المنشورات تتضمن تهديدات واضحة وصريحة لأي ذكر وأنثى جلسا معا بالمكان المذكور، ما يشكل خطرا على سلامة وإمن المواطنين.
وفي هذا الصدد، طالب الصحفي حسن المولوع، الجهات المعنية بضرورة التدخل لفتح تحقيق في الأمر وإيقاف أصحاب المنشورات وردع أي شخص سولت له نفسه تهديد أمن وسلامة باقي المواطنين.
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6 تعليقات
هههههههه، الصحفي اش دخل كرموستوا، علاش ما يقولش لسلطات ان تتدخل لمنع هاد المرضى من تبادل القبل في الشارع العام، عجيب أمركم. نسأل الله أن يسلط عليكم الجزائر هي لي كتزمط مكم. هذه رسالة الصحافة المرحاض، عارفكم غادين تحجبو هاد التعليق. عزيز غير لحاسة يا وجه النحس
نعلة ألله على هادا الصحافي المسمى الملوع ربما ستجده يدخل أصدقاءه على زوجته هادا الديوثي
من حقه. حرية الآخرين لا تعني ان يتعدى على على حقوق الاخر.
جعجعة في فنجان
نريد صحافة حرة مستقلة تستجيب لنبض الشارع
اما هذا الروتين اليومي سئمناه
دخلو سوق راسكم..بلد النفاق ماذا ستجد فيه؟ قوانين لا تطبق الا اذا جاهم الرشوق نتا و زهرك
أنا لا أفهم. سؤالي الصحافي هل اذا وجدت أختك أو ابنتك مع رجل آخر يتعاشقان في الشارعأو غير الشارع ماذا سيكون ردك ؟ .تمر مع امك أو ابوك حتى أشياء تخجل منها حتى الكلاب تعمل هذه الأشياء في السر .