مراكش.. إيقاف شخص وحجز أدوية مهربة تستعمل للزيادة في الوزن

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء أمس الجمعة، من حجز 13 ألف و800 وحدة من الأدوية المهربة وتوقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني، رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع منتجات صيدلية مهربة بهدف استعمالها في زيادة الوزن.

وأسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المتورط في نشر هذه الإعلانات، وذلك قبل أن يتم توقيفه بمدينة مراكش والعثور بحوزته على 11 ألف و300 حقنة وقرص طبي مهرب.

كما مكنت عملية أمنية أخرى من حجز 2500 قرص طبي مهرب إضافي، كانت تشكل أيضا موضوع إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لازالت الأبحاث والتحريات جارية من أجل توقيف المشتبه فيهم المتورطين في ترويجها.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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