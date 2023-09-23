هل انتصرت نجاة اعتابو على فرقة the Chemical Brothers؟

2023-09-23 / 16:43
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نجلاء مزيان - القسم الفني

تداول العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي خبر يفيد انتصار الفنانة الشعبية نجاة اعتابو على فرقة the Chemical Brothers بعد 10 سنوات من المحاكم.

وأضافت المصادر عينها أن النجمة المغربية تقدمت في وقت سابق بشكوى السرقة الأدبية إلى المحكمة الدولية في لاهاي ضد فرقة The Chemical Brothers بسبب استغلالهم للحن أغنية “هاذي كذبة باينة”.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مقرب من الفنانة المغربية أن الأخيرة وصلت لحل ودي مع الفرقة ذاتها و أن تستفيد من العائدات المادية للأغنية منذ سنة 2020، مبرزا مايتم تداوله معظمه غير صحيح.

وجدبر بالذكر، أنه تم إدراج اسم نجاة اعتابو في النسخة النهائية من الأغنية الشهيرة “Galvanize” لفرقة “Chemicals Brothers”، والتي استطاعت حصد عدد من الجوائز،لعل أبرزها أفضل تسجيل راقص في عام 2006، في حفل توزيع جوائز الجرامي.

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