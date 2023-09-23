سفارة السعودية بالرباط تحتفي اليوم الوطني.. والسفير: نعتز بالعلاقات القوية بين البلدين

هبة بريس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية معالي الأستاذ/ عبدالله بن سعد الغريري يوم الخميس 21 سبتمبر 2022م بمقر السفارة، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة القى معالي السفير كلمة عبر من خلالها عن أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – يحفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم، متمنيا للمملكة اطراد التقدم والتطور والمزيد من الرفعة والمنعة في ظل حكمة وحنكة قيادتها الرشيدة.

وأكد معالي السفير أن الاحتفال بالذكرى التاريخية المجيدة لليوم الوطني إنما هو احتفاء بالإنجازات الضخمة التي تتحقق في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين حفظهما الله، مؤكدا أن المملكة تمضي بثبات وتبصر على هدى رؤية 2030 التي هي بمثابة خارطة طريق لتطبيق سياسات الانفتاح وتنفيذ مشاريع التطور والنماء التي عمت جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات.

تم خلال الحفل عرض شريط وثائقي سلطت فيه الأضواء على النهضة التنموية الهامة التي تشهدها المملكتين على جميع الأصعدة، والمشاريع الطموحة لرؤية المملكة 2030 التي تسعى لإحداث تغييرات عملاقة بالمملكة في مختلف المجالات.

وحول العلاقات السعودية المغربية أعرب معاليه عن اعتزازه بما يربط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سـعود، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس – يحفظهما الله – من وشائج الأخوة الصادقة وأواصر المحبة العميقة، ونوه معاليه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية المتينة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين ووصفها بأنها علاقات قوية ومتجذرة في العمق وعلى مستوى التعاون والتكامل في جميع المجالات والأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية والثقافية، متمنيا للبلدين الشقيقين دوام التقدم والازدهار والمنعة، وأن يديم عليهما نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادتين الحكيمتين للبلدين الشقيقين.

حضر الحفل معالي السيد/ راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ومعالي السيد/النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين ومعالي السيد/ بنعلي المنصوري مستشار جلالة الملك ومعالي السيد/أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية و معالي السيد/ محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجستيك معالي السيد/ رياض مزور وزير الصناعة والتجارة ومعالي السيد/ عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث والابتكار ومعالي السيد/ مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ومعالي السيدة/ عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة وكل من معالي الدكتور/ سعدالدين العثماني رئيس الحكومة السابق ومعالي السيد/ عبدالاله بن كيران رئيس الحكومة الأسبق وعدد من أصحاب المعالي والسعادة كبار الشخصيات المدنية والعسكرية وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة الى السفراء وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدين بالمملكة المغربية، وأعضاء وزعماء الأحزاب السياسية المغربية والشخصيات الفكرية والأكاديمية وممثلي مختلف وسائل الاعلام ومنسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها.

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