بالصور: أخنوش يزور دواوير متضررة من زلزال الحوز
زار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح يومه السبت، عددا من الدواوير المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب في الثامن شتنبر الجاري.
وقام أخنوش، بجولة تفقدية لعدد من الدواوير المتواجدة باقليم الحوز، كما أنصت لساكنة هذه المناطق، واعدا ببذل الحكومة لمجهودات كبيرة تنفيذا لتعليمات الملك، لإعادة إعمار وتأهيل هذه المناطق.
هذا ويشار الى أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدة وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كشف أن عدد المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب في الثامن من شتنبر الماضي بلغ 2.8 مليون نسمة، أي بنسبة 66% من ساكنة المناطق المتضررة.
وذكر لقجع في العرض الذي قدمه أمس الجمعة، في الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية بمجلس النواب والمستشارين، أن عدد الدواوير التي تأثرت بالزلزال بلغ 2930 دوار بنسبة 35% من الدواوير المتواجدة بهذه المناطق.
وأضاف لقجع، أن عدد الانهيارات المسجلة بلغ 59.674، منها 32% كانت انهيارات كلية، و68 % جزئية، لافتا الى أن 163 جماعة ترابية تمثل 68% من مجموع الجماعات المتواجدة بالمنطقة، تضررت من هذه الكارثة.
وتابع المسؤول الحكومي، أن حوالي 8 مليار درهم خصصت للدعم المالي للأسر المتضررة، مشيرا الى أن هذه الميزانية تتضمن الدعم المباشر الشهرية التي ستصرف للأسر ابتداء من نهائية شتنبر الجاري، بالإضافة إلى منحة 14 مليون سنتيم لمن تهدم بيته كليا، و8 ملايين سنتيم لمن تهدم بيته جزئيا.
11 تعليقات
معطل بزاف .
كان عليك ياسيد اخنوش أن تقوم بهذه الزيارة منذ بداية الزلزل الذي مر عليه تقريباً اربع اسابيع من حدوثه وتشاهد المأساة والمعانات التي عانى منها سكان مناطق الحوز ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مناطق الحوز والمتضررة من الزلزال كانت جد ماسة لزيارتك ياسيد اخنوش في بداية الزلزل لقد تعطلت كثيرا هههههههههههه
رأيي بخصوص هذه الزيارة لسيد اخنوش جأت متأخرة جدآ جدآ لأن مناطق الحوز كانوا ينتظرون بفارغ الصبر زيارته في بداية الزلزل وليس الآن الحمدلله على ملكنا الغالي دائما سباقا لمساندة شعبه ووطنه في الضراء والسراء كما لدينا شعبا متظامن في كل الظروف الصعبة..
الحمدلله على ملكنا الغالي لقد قام بجميع مجهوداته الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفه لإعادة هيكلة البناء للمناطق المنكوبة والتخفيف عليهم من محنتهم حفظه الله ورعاه ونصره وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه.
الزلزال مر في ثواني قليلة.. رحم الله الموتى ونطلب الشفاء العاجل للمصابين بهذه الكارثة المؤلمة والمحزنة ولكن هذا قدر الله لا هروب منه وسيجير الله خاطر المتضررين ويواسي أحزانهم… أما المقصود من هذا فهو ياسيد اخنوش كان عليك ان تقوم بزيارات متكثفة في المناطق المنكوبة حين وقع الزلزال كانوا جد ماسة إلى مساندتك معهم في تلك اللحظة ولكن يا أسفاه لازالت تحب مصالحك قبل كل شيء…
زيارة ليست في محلها جاءت متأخرة جدآ..
بالتوفيق والنجاح الدائم لخدمة الوطن وبناء مناطق الحوز والمتضررة من الزلزال في حلة جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية..
نتمنى أن تكون هذه الزيارة لسيد اخنوش للمناطق المنكوبة في مصداقية وشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية التضامنية كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.
ما كشف عنه الزلازل أنه رسم صورة حقيقية لشعبنا المناظل والمكافح في السراء والشدة ، اكثر ما رسمها في الدول العربية الإسلامية والاروبية والعالم بأكمله وشهادة نعتز بها ونفتخر لدينا الحمد لله ملكا وشعبا نفتخر بهم أمام العالم ياسيد اخنوش يجب ان تأخذ العبرة من هذه الكارثة المؤلمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب أن تأخذ العبرة من هذه الكارثة المؤلمة والمحزنة ياسيد اخنوش زيارتك متأخرة جدآ ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.