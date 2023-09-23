بالصور: أخنوش يزور دواوير متضررة من زلزال الحوز

هبة بريس

زار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح يومه السبت، عددا من الدواوير المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب في الثامن شتنبر الجاري.

وقام أخنوش، بجولة تفقدية لعدد من الدواوير المتواجدة باقليم الحوز، كما أنصت لساكنة هذه المناطق، واعدا ببذل الحكومة لمجهودات كبيرة تنفيذا لتعليمات الملك، لإعادة إعمار وتأهيل هذه المناطق.

هذا ويشار الى أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدة وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كشف أن عدد المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب في الثامن من شتنبر الماضي بلغ 2.8 مليون نسمة، أي بنسبة 66% من ساكنة المناطق المتضررة.

وذكر لقجع في العرض الذي قدمه أمس الجمعة، في الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية بمجلس النواب والمستشارين، أن عدد الدواوير التي تأثرت بالزلزال بلغ 2930 دوار بنسبة 35% من الدواوير المتواجدة بهذه المناطق.

وأضاف لقجع، أن عدد الانهيارات المسجلة بلغ 59.674، منها 32% كانت انهيارات كلية، و68 % جزئية، لافتا الى أن 163 جماعة ترابية تمثل 68% من مجموع الجماعات المتواجدة بالمنطقة، تضررت من هذه الكارثة.

وتابع المسؤول الحكومي، أن حوالي 8 مليار درهم خصصت للدعم المالي للأسر المتضررة، مشيرا الى أن هذه الميزانية تتضمن الدعم المباشر الشهرية التي ستصرف للأسر ابتداء من نهائية شتنبر الجاري، بالإضافة إلى منحة 14 مليون سنتيم لمن تهدم بيته كليا، و8 ملايين سنتيم لمن تهدم بيته جزئيا.

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