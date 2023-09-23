تركيا.. تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجة بكهرمان مرعش
هبة بريس - وكالات
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة ولاية كهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا اليوم السبت، حسب إدارة الكوارث والطوارئ AFAD التركية.
وأفادت المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، بأنه تم تسجيل الزلزال في منطقة غوكسون بالولاية عند الساعة 11.22 ووقع مركزه على عمق حوالي 8.48 كيلومتر تحت الأرض.
وكانت كهرمان مرعش من أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير الماضي، مخلفا عشرات الآلاف من القتلى ودمارا هائلا.
وبعد تلك الكارثة تشهد مناطق جنوب شرق تركيا بين حين وآخر هزات أرضية أقل قوة.
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10 تعليقات
نطلب السلامة للجميع ويحفظ دولة تركيا من أي مكروه وسوء نسألك اللطف ونسالك حسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمدلله على أن هذآ الزلزال لم يخلف خسائر مادية ولا بشرية اللهم نسألك اللطف ونسالك الرحمة..
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( إذا زلزلت الارض زلزالها واخرجة الأرض اثقالها وقال الإنسان مالها..)
نسأل الله تعالى ان يلطف باخواننا في تركيا ويهدئ الأرض ومن عليها ، يجب التكثير من الإستغفار والدعاء.
اللهم نسألك اللطف فيما جرت به المقادير ولا تعذبنا فإنك علينا قادر على كل شيء واتينا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
نطلب من الله عزوجل السلامة بعباده وجميع خلائقه من مشارق الأرض ومغاربها ، اللهم ردا جميلا يا رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
كثرت الزلازل خلال هذه السنوات الأخيرة وذالك راجع إلى معاملتنا وهذه من علامات الساعة .. اللهم رد بنا ردا جميلا ونسالك حسن الخاتمة والثبات.
اللهم إنا ظلمنا انفسنا إن لم تغفر لنا لنكنا من الخاسرين لطفك وسترك بعبادك ياأرحم الراحمين..
اللهم خفف عن اخواننا المسلمين والمسلمات في تركيا وفي جميع بقاع الأرض يا أرحم الراحمين.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) وهذا خير كلام الله تعالى ونعم بالله العلي العظيم.