تارودانت: إيداع “رئيس جمعية” السجن لمحاكمته بسرقة المساعدات الإنسانية

ع اللطيف بركة - هبة بريس

قررت النيابة العامة بتارودانت يوم أمس الجمعة 22 شتنبر الجاري، إيداع ” رئيس جمعية ” السجن الفلاحي بتارودانت، متهم بسرقة المساعدات الإنسانية الموجهة الى ضحايا ومنكوبي الزلزال الذي ضرب الاقليم في 8 شتنبر الجاري.

كما تقرر كذلك، متابعة سائق سيارة نقل البضائع في حالة سراح مع أداء كفالة قيمتها 5000 درهم.

وتعود تفاصيل هذه القضية ، الى ليلة الاربعاء الماضي ، حينما شككت دورية لدرك المركز الترابي لأولوز التابع لسرية تارودانت ، بسيارة نقل البضائع تغادر منطقة إكدي بدائرة أولوز محملة بمساعدات إنسانية ، وبعد إستفسار سائقها ومرافقه وهو رئيس جمعية محلية ، إتضح عليهما إرتباك في تقديم أجوبة مما دفع بإعتقالهما على الفور بتعليمات من النيابة العامة ، والإستماع اليهما في محضر رسمي.

ولازالت المصالح الأمنية بإقليم تارودانت، تشد الخناق على تجار ” الازمات” عبر تكثيف المراقبة بجل المحاور الطرقية، كما أن السلطات المحلية بدورها عبر أعوانها، تراقب عن قرب القوافل الإنسانية بجل المناطق المنكوبة، فيما خصصت عمالة الاقليم، أمكنة لتجميع المساعدات الإنسانية، قد إعادة توزيعها على عدد من المناطق المنكوبة الصعبة المسالك، عبر تسخير طائرات تابعة للجيش، او عن طريق ” الدرون” .

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