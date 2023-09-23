الملك: “متمنياتنا للشعب السعودي الطيب بمزيد التقدم والرفعة والازدهار”

2023-09-23 / 12:17
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة، مشفوعة بدعوات جلالته لله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على المملكة العربية السعودية، وعلى شعبها الطيب، بمزيد التقدم والرفعة والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك، “وتفضلوا، صاحب السمو الملكي وأخي العزيز، بقبول فائق عبارات مودتي وتقديري، مقرونة بمتمنياتي الخالصة لكم بموفور الصحة والسعادة، وبموصول التوفيق والسداد في مهامكم السامية تشدون أزر أخي الأعز الأكرم، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه”.

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