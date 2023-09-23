بعد 22 عاما في السجن.. يهرب يوم إطلاق سراحه

2023-09-23 / 12:05
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هبة بريس - وكالات

رغم قضائه 22 عاما في السجن، إلا أن الروسي كامولغون كالونوف قرر الهرب منه تحديدا في اليوم ذاته الذي كان من المقرر إطلاق سراحه فيه.

وسُجن “كالونوف” بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة، مثل القتل والسرقة وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات وعبوات ناسفة.

وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه من سجن في قرية ماركوفا بالقرب من مدينة إيركوتسك، الأسبوع الماضي.

لكن، ووفق وكالة أنباء “نوفوستي”، فقد أعلنت الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية اختفاء “كالونوف” في صباح اليوم المقرر لإطلاق سراحه، حوالي الرابعة صباحا.

وأُدين كالونوف لأول مرة بتهمة التخطيط لـ “تنظيم إجرامي”، وتم إطلاق سراحه من السجن عام 1997، ثم أُدين مرة أخرى عام 2001 وسُجن لمدة 22 عاما.

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تعليق واحد

  1. هذا يذكرني ان من يحكم بلدا ويسرق كل شيء ويسكن القصور ويسجن من يتكلم بالحق عن ظلمه لانه يعلم سيحرمه الله في جهنم

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