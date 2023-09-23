الجزائر تعلن إخماد كافة الحرائق بعموم البلاد

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الجزائرية إخماد كافة حرائق الغابات بعموم البلاد دون تسجيل ضحايا، وذلك وفق بيان لإدارة الحماية المدنية نشرته ليلة السبت على فيسبوك.

وأشار البيان إلى أنه “بحلول العاشرة ليلا (21:00 ت.غ)، جرى إخماد حريق غابة أييس في بلدية سيدي معروف بولاية جيجل الساحلية (شرق)، وحريق غابة جبل كوندورسي في بلدية وادي الشعبة بولاية باتنة (شرق)، وحريق غابة زنطوط في بلدية تامريجت بولاية بجاية الساحلية (شرق)”.

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