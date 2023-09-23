النصب والاحتيال يجر 6 أشخاص للاعتقال بفاس
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس،من توقيف ستة أشخاص من بينهم عون سلطة وسيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 32 و57 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وانتحال صفات ومهن ينظمها القانون.
وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على انتحال صفات موظفين عموميين ومسؤولين قضائيين، وعرضوا مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال بعدما سلبوهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتوظيفهم أو حصولهم على رخصة الثقة لسيارات الأجرة.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف ستة من بينهم، كما مكنت إجراءات التفتيش من العثور بحوزتهم على مجموعة من الوثائق الشخصية في اسم الغير، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية وكمبيالات ومبلغ مالي قدره 130 ألف درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
10 تعليقات
انتحال صفة موظفي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون..
نشاط اجرامي يجب على السلطات القضائية التحقيق الدقيق واحالتهم إلى الفضاء والحكم عليهم بالسجن المشدد لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة.
هؤلاء المفسدين والمجرمين في المواطنين يجب على العدالة ان تطبق عليهم باقصى عوقبة ممكنة بالسجن المشدد لمدة طويلة..
تحية وتقدير لكل شرطي يسهر على حماية المواطنين من هؤلاء المفسدين والمجرمين.
هناك العديد من هؤلاء المفسدين حدث ولا حرج لهذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لهؤلاء.
التلاعب بالمشاعر والمتاجرة بالاوهام يجب المحاسبة أي شخص يتعدى حدود آلله.
لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليهم باطول عقوبة ممكنة بالسجن حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
المشكل الكبير هو ان الحكم عليهم بالمغرب غير مشدد يحكمون عليهم بتلاث أشهر فقط ليس لدينا حكم عادل..
ما دمت في المغرب فلا تستغرب!!!
اللهم السلامة كثرت الفتاوى والمناكر والفساد المالي والفواحش والنصب والاحتيال والمناكر وحسبنا آلله ونعم الوكيل.