الصورة تعبيرية

النصب والاحتيال يجر 6 أشخاص للاعتقال بفاس

2023-09-23 / 11:19
0
هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس،من توقيف ستة أشخاص من بينهم عون سلطة وسيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 32 و57 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وانتحال صفات ومهن ينظمها القانون.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على انتحال صفات موظفين عموميين ومسؤولين قضائيين، وعرضوا مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال بعدما سلبوهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتوظيفهم أو حصولهم على رخصة الثقة لسيارات الأجرة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف ستة من بينهم، كما مكنت إجراءات التفتيش من العثور بحوزتهم على مجموعة من الوثائق الشخصية في اسم الغير، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية وكمبيالات ومبلغ مالي قدره 130 ألف درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنزكان: توقيف ثلاثيني قام بب.تر يد سيدة بواسطة سلاح أبيض

إنزكان: توقيف ثلاثيني قام بب.تر يد سيدة بواسطة سلاح…

2023-09-23 / 11:49
Photo of وزير النقل: مستعدون للتجاوب مع مطالب السائقين المهنيين

وزير النقل: مستعدون للتجاوب مع مطالب السائقين المهنيين

2023-09-23 / 10:26
Photo of برنامج إعادة بناء وتأهيل مناطق الزلزال.. الإنصات والتجاوب مع الساكنة في قلب الأولويات

برنامج إعادة بناء وتأهيل مناطق الزلزال.. الإنصات والتجاوب مع…

2023-09-23 / 10:12
Photo of طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2023-09-23 / 09:06
Photo of ال CNSS يساهم بمبلغ 500 مليون درهم في حساب الزلزال

ال CNSS يساهم بمبلغ 500 مليون درهم في حساب…

2023-09-23 / 00:01
Photo of ميسور .. توقيف شخصين متلبسين بحيازة الكوكايين ومعدات “البوفا”

ميسور .. توقيف شخصين متلبسين بحيازة الكوكايين ومعدات “البوفا”

2023-09-22 / 23:20
Photo of “استطلاع” يعلن تراجع شعبية إيمانويل ماكرون

“استطلاع” يعلن تراجع شعبية إيمانويل ماكرون

2023-09-22 / 22:03
Photo of قافلة طبية وتضامنية لساكنة آيت تمليل والدواوير المجاورة بأزيلال

قافلة طبية وتضامنية لساكنة آيت تمليل والدواوير المجاورة بأزيلال

2023-09-22 / 21:44
Photo of الملك معزيا في عائشة الخطابي : حب صادق للوطن وولاء مكين لمقدساته

الملك معزيا في عائشة الخطابي : حب صادق للوطن…

2023-09-22 / 20:53
Photo of إقليم الحوز .. فاعلون سياحيون متفائلون بعودة الحياة إلى طبيعتها

إقليم الحوز .. فاعلون سياحيون متفائلون بعودة الحياة إلى…

2023-09-22 / 20:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق