إنزكان: توقيف ثلاثيني قام بب.تر يد سيدة بواسطة سلاح أبيض
أوقفت المصالح الأمنية بإنزكان بتسيق مع المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني ، مساء أمس الجمعة 22 شتنبر الجاري ، شاب ثلاثيني رفقة متهم ثان ، على خلفية إعتداءه على سيدة بواسطة السلاح الابيض مما أسفر عنه إصابتها بعاهة مستديمة .
وتشير المعطيات الأولية للبحث ، أن المشتبه فيه كان قد هاجم سيدة وعرضها للعنف بواسطة سلاح أبيض داخل منزل بحي الجرف بالمدينة، مما أفضى إلى بتر جزء من يدها، وذلك لأسباب يعكف البحث حاليا على تحديدها.
وقد مكنت التحريات والأبحاث المنجزة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيه بمدينة آيت ملول برفقة شخص ثانٍ، يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وحيازة كمية من مخدر الشيرا والاتجار فيها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
10 تعليقات
المخدرات والحبوب الهولسة والكحول وغيرها من الفواحش والمناكر هي المسبب الرئيسي في ارتكاب الجرائم التي يقع فيها الشباب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بدأ المواطن المغربي يخاف بالتجول في الشوارع والازقة والأحياء السكنية وذالك راجع إلى كثرت السرقة والاجرام وأصحاب الدرجات النارية التي أصبحت تشكل خطرا على المواطنين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
جميع المدن المغربية تعاني من هذه المشاكل الإعتداء على المواطنين المغاربة في الشوارع والازقة والأحياء ولا أحد يحرك ساكنا ، كان على السيد الحموشي بتكثير المراقبة المستمرة في جميع أنحاء المملكة وبالاخص في الأحياء السكنية على الأقل يكون هناك اطمئنان في سلامة وحماية المواطنين من هؤلاء الإرهابيين..
نطالب بالقصاص وهذا على الأقل يخخفف شيئا ما من هذه السيدة التي تعدى عليها بالسلاح الابيض وترك لها عاهة مستديمة حسبنا الله ونعم الوكيل.
مثل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات النصب والسرقة يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالمؤبد والأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم لمن سولت لهم نفسهم بفعل هذه الأفعال الإجرامية التي يذهب ضحايا الابرياء ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كان على الشرطة باستعمال السلاح الوظيفي لايقافه حتى لا يكون عرضة خطر للمواطنين.
والله هذآ منكر لقد أصبح المغرب وجهة لتجار المخدرات وادخالها الى المغرب والغريب من ذالك الجرائم التي تقع في كل وقت وحين رغم المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طرف الأمن الوطني المغربي حسبنا الله ونعم الوكيل.
تحية وتقدير واجلال وافتخار للأمن الوطني المغربي الذي طالما عانى من هؤلاء الإرهابيين والمفسدين وسهروا في حماية المواطنين…
بأن المجرم كان لديه سلاح أبيض وقام بالتعدي على هذه السيدة مما أسفر عنه اصابتها بعاهة مستديمة فهذا وجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.
الشرطة اعطت كل ما في وسعها ولكن للاسف الشديد لم ينقذوا هذه السيدة من يد هذآ المجرم وحسبنا آلله ونعم الوكيل.