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إنزكان: توقيف ثلاثيني قام بب.تر يد سيدة بواسطة سلاح أبيض

2023-09-23 / 11:49
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت المصالح الأمنية بإنزكان بتسيق مع المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني ، مساء أمس الجمعة 22 شتنبر الجاري ، شاب ثلاثيني رفقة متهم ثان ، على خلفية إعتداءه على سيدة بواسطة السلاح الابيض مما أسفر عنه إصابتها بعاهة مستديمة .

وتشير المعطيات الأولية للبحث ، أن المشتبه فيه كان قد هاجم سيدة وعرضها للعنف بواسطة سلاح أبيض داخل منزل بحي الجرف بالمدينة، مما أفضى إلى بتر جزء من يدها، وذلك لأسباب يعكف البحث حاليا على تحديدها.

وقد مكنت التحريات والأبحاث المنجزة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيه بمدينة آيت ملول برفقة شخص ثانٍ، يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وحيازة كمية من مخدر الشيرا والاتجار فيها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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