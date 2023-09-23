محمد عبد الجليل

وزير النقل: مستعدون للتجاوب مع مطالب السائقين المهنيين

2023-09-23 / 10:26
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هبة بريس

أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، استعداد الوزارة لمواكبة السائقين المهنيين والتجاوب الإيجابي مع مطالبهم من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة تستجيب لتطلعاتهم.

وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، أن عبد الجليل أبرز، خلال اجتماع عمل عقده أول أمس بمقر الوزارة مع التمثيليات المهنية لقطاع تكوين السائقين المهنيين، أهمية التكوين في جميع الميادين في تنمية المهارات والقدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية.

كما دعا خلال هذا الاجتماع مع ممثلين عن الجامعة الوطنية للتكوين في النقل واللوجيستيك وممثلين عن الهيئة الوطنية لمراكز تكوين السائقين المهنيين بالمغرب، بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة، إلى ضرورة اعتماد منهجية للعمل والحوار وفق مقاربة تشاركية وجدولة زمنية محددة، على غرار مختلف أنشطة النقل الطرقي بهدف وضع خارطة طريق لتطوير هذا القطاع.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الاتفاق على إحداث لجنة تقنية خاصة وبرمجة اجتماعات موضوعاتية ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، لإيجاد حلول ملائمة للإكراهات التي تعترض عمل مهنيي القطاع، والتي لها علاقة، بالخصوص، بحكامة القطاع وتبسيط المساطر.

وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار مواصلة الحوار والعمل المشترك الذي تنهجه الوزارة مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب، من أجل مناقشة وتنفيذ مخططات تطوير القطاع.

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