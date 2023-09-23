النيجر.. المجلس العسكري يلاحق شخصيات من الحكومة المخلوعة

2023-09-23 / 09:33
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هبة بريس - وكالات

أصدر المجلس العسكري في النيجر، الجمعة، مذكرات تفتيش بحق نحو 20 شخصية من الحكومة المخلوعة.

وبحسب وثيقة للدرك النيجري فإن من بين هذه الشخصيات، رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق ابراهيم يعقوب، وزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، وزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا.

كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة (الهيئة العليا لترسيخ السلام).

وتعتبر هذه الشخصيات هاربة، وهي مطلوبة بسبب تورطها في قضية “خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها” في أعقاب “أحداث تغيير النظام في 26 يوليو”، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.

وكانت الخارجية النيجرية ألغت الأسبوع الفائت أكثر من 990 جواز سفر دبلوماسيا، خصوصا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بسجن عدد من شخصيات النظام المخلوع في سجون مختلفة في البلاد، بمن فيهم وزير النفط السابق ساني محمدو إيسوفو، نجل الرئيس السابق إيسوفو محمدو (2011-2021)، لكن السلطات العسكرية لم تؤكد هذه الاعتقالات.

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‫10 تعليقات

  2. أظن أن محاكمة الرئيس المعزول بازوم بتهمة الخيانة والفساد جعلت حكام الفاسدين في إفريقيا تولد لهم الخوف..

  5. في النجير حقيقة تبقى غير مفهومة لأن قيادتها أسوء بكثير ولا داعي للتفسير أكثر…

  7. هناك تداعيات سلبية على المواطنين في هذا البلاد ، كما تعتبر هذه الشخصيات هاربة والقضية ستتطور التي ستفوح بركان قد يثور دون سابق إنذار والفاهم يفهم هههههههههههه

  8. نجيريا يحيط بها الأعداء من كل جانب يجب على مواطنيها بالتصدي لهم بالمرصاد لكل من تعدى حدود آلله..

  9. فرنسا ناكرة الجميل وناهبة خيرات وثروات الدول الإفريقية نتمنى لدولة النجير التحرير من هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي البلاد وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

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