زلزال الحوز: اتصالات المغرب تساهم بـ 700 مليون درهم

2023-09-23 / 09:33
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هبة بريس

أعلنت مجموعة اتصالات المغرب، عن مساهمتها في الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال المدمر الذي هز المملكة يوم الجمعة 8 شتنبر الجاري.

وأكدت مجموعة اتصالات المغرب، التزامها بالتبرع بمبلغ 700 مليون درهم، فضلا عن مساهمات موظفيها في عمليات دعم وإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة.

الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من الممكلة، كانت له آثار مدمرة، مما تسبب في جعل العديد من المواطنين يعيشون وضعا صعبا، وفي مواجهة هذه الظرفية الطارئة، تأهبت كافة الفرق ومنذ الساعات الأولى، وتمت تهيئة نظام خاص، من أجل التدخل وتأمين استمرارية الخدمات واستعادة الإتصالات في الأماكن المتضررة.

كما شاركت الفرق بنشاط في جهود فتح الطرق ودعم عمليات الإنقاذ.

ويبرهن تبرع مجموعة اتصالات المغرب بمبلغ 700 مليون درهم، على التزامها بقيم المواطنة ورغبتها في التحرك لدعم جهود إعادة الإعمار والتأهيل.

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