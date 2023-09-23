طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2023-09-23 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تشهد السواحل الممتدة ما بين سيدي إيفني وطرفاية، تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما ومصحوبة ببعض الأمطار الخفيفة.

ومن المرتقب أن يظل الطقس مستقرا وقليل السحب بباقي أرجاء المملكة، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما على السواحل الوسطى و الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب الشرقية، وما بين 22 و27 درجة بأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 14 و21 درجة في باقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بالنصف الشمالي من البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وسيدي إيفني، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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