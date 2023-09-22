ميسور .. توقيف شخصين متلبسين بحيازة الكوكايين ومعدات “البوفا”

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة ميسور، زوال يوم الجمعة، من توقيف شخصين متلبسين بحيازة 410 غراما من مخدر الكوكايين ومعدات تستخدم في استهلاك مخدر البوفا.

وذكر مصدر أمني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد اضطر موظف شرطة يعمل بالسد الأمني عند مدخل المدينة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، حيث أطلق رصاصات على العجلات المطاطية لسيارة رفض سائقها التوقف والامتثال، وألحق خسائر مادية بممتلكات عامة، قبل أن يتم تحييد الخطر وتوقيف السائق ومرافقه وابن أحدهما القاصر.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش مكنت من العثور داخل السيارة على كمية من مخدر الكوكايين يناهز وزنها 410 غراما، ومعدات تدخل في استهلاك مخدر البوفا، وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير، فضلا عن مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم اخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر

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