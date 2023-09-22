صوت مصر” تتصدر الترند العربي ب “أنا كويسة”

2023-09-22 / 23:12
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تقاسمت المطربة المصرية آمال ماهر، منذ قليل، مع جمهورها أحدث أعمالها الفنية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك .

وروجت أمال ماهر لجديدها الفني الذي يحمل عنوان “الحكاية في مشهدين” عبر نشرها مقطع فيديو بذات المنصة يتضمن جزء منها.

وتعد “الحكاية في مشهدين”، الأغنية الرابعة التي طرحتها آمال ماهر اليوم للجمهور بعد أن سبقتها بساعات قليلة أغنية “صاحبة عمري” وأغنية ” أنا الحب” و فيديو ريليكس “أنا كويسة”.

وجدير بالذكر أن آمال ماهر تصدرت الترند على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ساعتين فقط من طرح “أنا كويسه”.

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