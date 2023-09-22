قافلة طبية وتضامنية لساكنة آيت تمليل والدواوير المجاورة بأزيلال

2023-09-22 / 21:44
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.تنظم جامعة السلطان مولاي سليمان والجمعية المغربية للعلوم الطبية تحت إشراف كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، والفيدرالية الوطنية للصحة وجمعية قطرة الحليب والجمعية البيضاوية لأطباء الأطفال بالقطاع الخاص والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي والجمعية الملكية المغربية لأمراض النساء والتوليد والمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب إضافة إلى مجموعة من التنظيمات المدنية والجمعيات العالمة في المجال الصحي، قافلة طبية وتضامنية لفائدة ساكنة جماعة آيت تمليل والدواوير المجاورة بإقليم أزيلال، وذلك يومي السبت والأحد 23 و 24 شتنبر 2023.

وسيتم خلال هذه القافلة التي ستعرف مشاركة 43 طبيبا وطبيبة من تخصصات طبية مختلفة تتوزع ما بين طب الأطفال، والنساء والتوليد، والجراحة، والجهاز الهضمي، والطب النفسي وغيرها، إلى جانب 11 صيدلانيا، فضلا عن 20 شخصا من الطاقم المرافق المساعد، القيام بفحوصات طبية وتقديم خدمات صحية وعلاجية إلى جانب توزيع الأدوية والمساعدات المختلفة على الساكنة المتضررة من تداعيات زلزال الحوز.

وتعرف القافلة المنظمة تنسيقا بين مختلف المتدخلين والشركاء الرسميين والمدنيين والخواص لضمان تقديم المساعدات الطبيبة والعينية التي تم توفيرها للأشخاص المتضررين الذين هم في حاجة إليها، وذلك بتنسيق كامل مع سلطات الجهة والسلطات المحلية لإقليم أزيلال.

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