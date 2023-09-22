زلزال الحوز .. لجنة مختصة تتفقد الأضرار التي لحقت بالمباني الأثرية بتارودانت
حلت لجنة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة، اليوم الجمعة بتارودانت، لتفقد عدد من الأسوار والمآثر التاريخية بالمدينة، التي تضررت جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في الثامن من شتنبر.
وزارت اللجنة التي ترأسها الكاتبة العامة للوزارة، بحضور المديرين الجهوي والإقليمي للوزارة والمنتخبين والمحافظ الجهوي للتراث الثقافي بجهة سوس- ماسة وممثلي السلطات المحلية، السور التاريخي لمدينة تارودانت ووقفت على بعض الأضرار التي تعرض لها.
كما قامت اللجنة بمعاينة الخسائر المادية التي تعرض لها عدد من المعالم الثقافية والتاريخية بالمدينة.
يذكر أن زلزال الثامن من شتنبر تسبب في تضرر عدد من الأسوار والمباني التاريخية والأثرية التي تعود لمئات السنين، من أبرزها باب أولاد بنونة، وباب السلسلة، وصومعة مسجد القصبة ومسجد الجامع الكبير، إضافة إلى منازل بالمدينة العتيقة.
وكانت لجنة مختصة قد زارت مدينة تارودانت يوما بعد وقوع الزلزال، ووقفت على حجم الأضرار التي لحقت بأجزاء كبيرة من سور المدينة بسبب الهزة الأرضية، في أفق ترميمه
تعليق واحد
اللجان المخصة في إحصاء الأسر المتضررة و المساكن المدمرة و الشبه مدمرة لن تكون موضع تقة الا اذا كان على رأسها فرد من الجنود الأبطال
اما لجن وزارة الداخلية او لجن من طرف الوزارة ليسوا موضع تقة
اذا اعتمدت على اعوان السلطة فانتظر احتساب عائلات اعوان السلطة لينا وجدوا و من استطاع تقديم رشوة
كما يقع في احتساب قاطني دور الصفيح في المدن الكبرى للاستفادة من دعم الدولة بعد الموافقة على عدم و تصفية دور الصفيح
سؤول لماذا الدولة فشلت في القضاء على دور الصفيح
الجواب هو تفريخ دور صفيح جديدة على رجال السلطة و اعوان السلطة للاستفادة المادية و المستمرة
و هذه الحيل من طرف اعوان السلطة ستنتقل إلى أعمار الدواوير المنكوبة في اقليم الحوز و ترودانت و أزيلال و ورززات