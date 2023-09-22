كرة اليد للسيدات.. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الجزائري

فاز المنتخب المغربي لكرة اليد فتيات على الجزائر بنتيجة 29-23 في مباراة الترتيب للمركزين من الخامس إلى الثامن، التي أجريت اليوم الجمعة بالمنستير في إطار بطولة الأمم الإفريقية الـ19 لهذه الفئة (16-23 شتنبر).

وسيواجه المغرب تونس، التي انتصرت اليوم على الكونغو الديمقراطية (33-20) في مباراة الترتيب على المركز الخامس، يوم غد السبت.

ويشارك المغرب في بطولة الأمم الإفريقية إلى جانب 7 بلدان أخرى، وهي بالإضافة إلى تونس البلد المضيف: مصر، الجزائر، أنغولا، نيجيريا، غينيا والكونغو الديمقراطية.

وقسمت المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين لتتمكن من المنافسة في الجولة الأولى. وجاء المغرب في المجموعة الثانية مع مصر وأنغولا والكونغو الديمقراطية.

وضمت المجموعة الأولى تونس وغينيا ونيجيريا والجزائر.

وقد استهل المغرب السبت الماضي منافسات البطولة بهزيمة أمام أنغولا (37-17).

كما خسر أيضا، الأحد الماضي، مباراته الثانية أمام مصر (12-40).

وأنهى المغرب الثلاثاء الماضي دور المجموعات بشكل إيجابي بفوز كبير على الكونغو الديمقراطية (29-15).

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