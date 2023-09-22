لقجع يكشف مصادر تمويل برنامج إعمار وتأهيل مناطق الزلزال

2023-09-22 / 17:59
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هبة بريس - الرباط

كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن مصادر تمويل برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب في الثامن من شتنبر الجاري.

ذكر لقجع في عرضه بالاجتماع المشترك بين لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، يومه الجمعة، أن مصادر تمويل البرنامج تتمثل في الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، والميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية، وصندوق الحسن الثاني، الدعم والتعاون الدولي .

وأشاد الوزير، بالتعبئة القوية لجميع مصالح ومؤسسات الدولة لمواجهة هذه الفاجعة بتعليمات ملكية، وكذا بتضامن وتآزر كافة المغارية داخل وخارج أرض الوطن، وكذا بالدعم الدولي.

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