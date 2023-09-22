إسبانيا…المحكمة تستدعي الشهود والخبراء في قضية روبياليس

2023-09-22 / 18:26
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استدعى القاضي، المسؤول عن التحقيق مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق فيما يتعلق باتهامه بالاعتداء الجنسي، عدة شهود وخبراء لجلسة الاستماع.

وذكرت محكمة مدريد أن جلسات الاستماع ستقام يومي 25 و28 أيلول/سبتمبر المقبل وأيضا يوم 2 تشرين الثاني/أكتوبر.
وتم استدعاء ثلاثة لاعبات من زملاء جيني هيرموسو، الفائزة بكأس العالم للسيدات، كما سيحضر بعض المقربين من اللاعبة والخبراء في الجلسة.

وتوج المنتخب الإسباني للسيدات بلقب كأس العالم عقب فوزه على المنتخب الإنكليزي بهدف نظيف في سيدني الشهر الماضي، ولكن قيام روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني وقتها، بتقبيل هيرموسو على شفتيها خلال حفل توزيع الكأس، ألقى بظلاله على هذا الحدث. وذكرت اللاعبة عدة مرات أن القبلة لم تكن بالتراضي.

وتقدمت هيرموسو بشكوى جنائية للنيابة، التي قامت بدورها برفع شكوى بالاعتداء الجنسي والإكراه للمحكمة.
وإذا ثبتت إدانته من الممكن أن يحصل روبياليس على عقوبة حبس تصل إلى أربعة أعوام.

وأصر روبياليس على أن القبلة كانت بالتراضي، وفي الأسبوع الماضي أنكر الاتهامات الموجهة له بالاعتداء الجنسي عندما أدلى بأقواله للمرة الأولى.

وأصدرت المحكمة بالفعل، بناء على طلب النيابة، أمرا بمنع روبياليس من الاقتراب لمسافة 200 متر من هيرموسو. وكانت النيابة طلبت إبعاده لمسافة 500 متر.

ورفض روبياليس الاستقالة في البداية، وقال خلال اجتماع للاتحاد الإسباني عقد فور انتهاء البطولة أنه كان ضحية دعاوى حقوق نسائية زائفة، ولكنه استقال الأسبوع الماضي.

وكان روبياليس تم إيقافه 90 يوما بشكل مبدئي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفتح فيفا أيضا تحقيقا أخلاقيا.

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