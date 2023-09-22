A man is silhouetted on a screen depicting Russia's President Vladimir Putin, during a rally against Russia's invasion of Ukraine, in Athens, Greece, Tuesday, March 1, 2022. Protests continue all over the world as Russian shelling pounded civilian targets in Ukraine. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

السجن لناشط روسي على خلفية تعليقات تنتقد بوتين

2023-09-22 / 18:11
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قضت محكمة روسية، الجمعة، بالسجن ثمانية أعوام، بحق الناشط السياسي، ريتشارد روز، على خلفية منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، تنتقد حرب موسكو في أوكرانيا.

ووجهت هذه الاتهامات إلى عدد متزايد من الروس الذين انتقدوا الهجوم الروسي الواسع النطاق في أوكرانيا، والذي بدأ في فبراير 2022.

وأكد متحدث باسم محكمة عسكرية في مدينة إيكاتيرينبورغ بوسط روسيا، لوكالة فرانس برس خبر الحُكم على روز.

واعتُقل روز (38 سنة) في إبريل العام الماضي بعد أن أعاد نشر مقطع فيديو يتهم القوات الروسية بارتكاب انتهاكات في بوتشا، البلدة القريبة من العاصمة الأوكرانية والتي احتلتها القوات الروسية لعدة أسابيع، وفق مرصد “أو في دي إنفو” ( OVD-Info ) الحقوقي.

واتهمته السلطات بنشر معلومات مضللة غير قانونية، ثم فتحت قضية تتعلق بالإرهاب ضد روز بعد رصد تعليقات تدعو إلى قتل الرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

واعتُقلت زوجته ماريا روز في إبريل 2022 وأطلق سراحها بانتظار المحاكمة وفق المرصد الحقوقي.

وقالت المجموعة الحقوقية إن الزوجة فرت إلى أرمينيا حيث أوقفت وهُددت مع ابنها بالترحيل. وأطلق سراحها وفرّت مذّاك إلى بولندا، وفق المرصد.

ويقول المرصد إن نحو 20 ألف شخص في روسيا اعتقلوا لانتقادهم الحرب.

كما صدرت أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق العديد من الشخصيات السياسية المعارضة البارزة بسبب احتجاجها على الحرب.

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