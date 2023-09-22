بالفيديو.. صابيري يسجل أولى أهدافه مع الفيحاء في الدوري السعودي

سجل الدولي المغربي عبد الحميد الصابيري أولى أهدافه مع الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، أمام الرياض، ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي.

ووقع لاعب الوسط المغربي الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 98 من المباراة التي انتهت بفوز الفيحاء (3-1).

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