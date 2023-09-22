لقجع: “8 مليار درهم خصصت لضحايا الزلزال.. والمنح ستصرف بدءا من نهاية شتنبر”

هبة بريس - الرباط

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن حوالي 8 مليار درهم خصصت للدعم المالي للأسر المتضررة من الزلزال الذي هز المغرب في الثامن من شتنبر الجاري.

وذكر لقجع في عرضه بالاجتماع المشترك بين لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين يومه الجمعة، أن هذه الميزانية تتضمن الدعم المباشر الشهرية التي ستصرف للأسر ابتداء من نهائية شتنبر الجاري، بالإضافة إلى منحة 14 مليون سنتيم لمن تهدم بيته كليا، و8 ملايين سنتيم لمن تهدم بيته جزئيا.

وأضاف الوزير أن الدعم المباشر للأسر والمحدد في 2500 درهما سيصرف شهريا على مدى سنة، في حدود سقف 30 ألف درهم لكل أسرة. يؤكد المسؤول الحكومي

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