لقجع: “8 مليار درهم خصصت لضحايا الزلزال.. والمنح ستصرف بدءا من نهاية شتنبر”
هبة بريس - الرباط
كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن حوالي 8 مليار درهم خصصت للدعم المالي للأسر المتضررة من الزلزال الذي هز المغرب في الثامن من شتنبر الجاري.
وذكر لقجع في عرضه بالاجتماع المشترك بين لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين يومه الجمعة، أن هذه الميزانية تتضمن الدعم المباشر الشهرية التي ستصرف للأسر ابتداء من نهائية شتنبر الجاري، بالإضافة إلى منحة 14 مليون سنتيم لمن تهدم بيته كليا، و8 ملايين سنتيم لمن تهدم بيته جزئيا.
وأضاف الوزير أن الدعم المباشر للأسر والمحدد في 2500 درهما سيصرف شهريا على مدى سنة، في حدود سقف 30 ألف درهم لكل أسرة. يؤكد المسؤول الحكومي
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10 تعليقات
ياسيد لقجع يجب ان تكون هناك المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية وهذا خير الكلام ما قل ودل..
سؤال يتطلب إجابته ياسيد لقجع هل الإستفادة من المنازل سيستفيد منها جميع المتضررين بدون استثناء ؟؟؟؟؟
تعطى هذه المسؤولية للرجال الاحرار الاوفياء ووطنيين يعرفون النزاهة والشفافية وروح معنوية عالية الجودة ، ويخافون الله
أين ذهب صندوق كورونا ؟؟؟؟ ربما سيقع الخلل كما وقع من قبل ولا داعي للتفسير أكثر من هذآ!!!!!!!!
نتمنى أن لا يكون هناك تلاعب في الميزانية المخصصة لذلك ، وان تكون هناك المصداقية والكل يستفيد منها ..
نتمنى إعادة بناء المساجد والمدارس قبل كل شيء . وشكرا.
نتمنى أن تأخذ بعين الاعتبار الناس المتضررين من هذه الكارثة المؤلمة والمحزنة لأن هناك من أصبح معاقا لايستطيع العمل وله أسرة يتكلف بها ياسيد لقجع ولكم واسع النظر……
مبلغ يمكن من إعادة بناء مدينة بأكملها بجميع مؤهلاتها الإستراتيجية برئية دينامية إيجابية ومقبولة لدى سكان المنطقة.
بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه حفظه الله ورعاه ونصره وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه لولاه لما أعيد بناء مناطق الحوز والمتضررة في الزلزال.
هذآ المبلغ الضخم سيعيشون به مدى الحياة إن لم يكن هناك تلاعب.. إنه كافي جدآ لتغطية حاجيات مناطق الحوز من سكن ومعيشة ..