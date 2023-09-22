نادي تولوز يعلن إصابة لاعبه بوخلال وغيابه عن الملاعب لـ”أشهر”

هبة بريس - القسم الرياضي

أعلن نادي تولوز الفرنسي، عن ابتعاد المهاجم المغربي الدولي زكريا أبو خلال لعدة أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة.

وذكر تولوز في بيان “مهاجمنا أبو خلال سيغيب عن الملاعب عدة أشهر.. ستجرى فحوص طبية جديدة للتأكد من نوعية الإصابة ومدة غيابه”.

وأضاف: “النادي ولاعبو الفريق يقدمون كل الدعم لزكريا!”.

وخرج أبو خلال (23 عاما)، في الدقيقة 40 من مباراة فريقه مع سان جيلواز البلجيكي أمس الخميس، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

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