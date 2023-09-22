نادي تولوز يعلن إصابة لاعبه بوخلال وغيابه عن الملاعب لـ”أشهر”

2023-09-22 / 17:17
1
هبة بريس - القسم الرياضي

أعلن نادي تولوز الفرنسي، عن ابتعاد المهاجم المغربي الدولي زكريا أبو خلال لعدة أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة.

وذكر تولوز في بيان “مهاجمنا أبو خلال سيغيب عن الملاعب عدة أشهر.. ستجرى فحوص طبية جديدة للتأكد من نوعية الإصابة ومدة غيابه”.

وأضاف: “النادي ولاعبو الفريق يقدمون كل الدعم لزكريا!”.

وخرج أبو خلال (23 عاما)، في الدقيقة 40 من مباراة فريقه مع سان جيلواز البلجيكي أمس الخميس، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة مشجع لفريق الجيش الملكي بعض تعرضه لـ”اعتداء” من الشرطة التونسية

وفاة مشجع لفريق الجيش الملكي بعض تعرضه لـ”اعتداء” من…

2023-09-22 / 16:09
Photo of الإصابة تدفع لمرابط و أماني لمغادرة تجمع لبؤات الأطلس قبل ودية زامبيا

الإصابة تدفع لمرابط و أماني لمغادرة تجمع لبؤات الأطلس…

2023-09-22 / 11:43
Photo of سفيان البقالي يتبنى رياضيا طفلا من الحوز فقد والديه في الزلزال

سفيان البقالي يتبنى رياضيا طفلا من الحوز فقد والديه…

2023-09-22 / 11:12
Photo of ميسي: أنا أحق بالكرة الذهبية

ميسي: أنا أحق بالكرة الذهبية

2023-09-22 / 10:05
Photo of مسؤول اسباني: الترشح الثلاثي للمونديال على الطريق الصحيح

مسؤول اسباني: الترشح الثلاثي للمونديال على الطريق الصحيح

2023-09-22 / 09:39
Photo of الكايت سورف: تأهل المغربيين حمزة عدي وعبد الرحيم متوكل

الكايت سورف: تأهل المغربيين حمزة عدي وعبد الرحيم متوكل

2023-09-21 / 22:17
Photo of المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره البوتسواني

المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة يفوز على…

2023-09-21 / 22:07
Photo of أمين عدلي يقود بايير ليفركوزن للفوز وينال أعلى تنقيط أمام هاكن السويدي في الدوري الأوروبي

أمين عدلي يقود بايير ليفركوزن للفوز وينال أعلى تنقيط…

2023-09-21 / 19:41
Photo of بالفيديو.. أمين عدلي يتألق بهدف رائع أمام هاكن السويدي في الدوري الأوروبي

بالفيديو.. أمين عدلي يتألق بهدف رائع أمام هاكن السويدي…

2023-09-21 / 18:09
Photo of الـ 13 عالميا.. المنتخب المغربي يتقدم في تصنيف “الفيفا”

الـ 13 عالميا.. المنتخب المغربي يتقدم في تصنيف “الفيفا”

2023-09-21 / 11:29

تعليق واحد

  1. الكرة الملعونة حرمها علماء الأمة بسبب الأموال الطاءلة التي يحصل عليها اللاعبون والمثقفون منسيين لاقيمة لهم التفاهة أصبحت مصدر الغنى والثقافة أصبحت مصدر الفقر اللهم ان هذا لمنكر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق