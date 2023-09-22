وفاة مشجع لفريق الجيش الملكي بعض تعرضه لـ”اعتداء” من الشرطة التونسية

هبة بريس - الرباط

لفظ مشجع لفريق الجيش الملكي، أنفاسه الأخيرة، صباح يومه الجمعة، بعد تعرضه لـ”اعتداء” من الشرطة التونسية.

وتوفي المشجع المغربي المدعو قيد حياته “عماد” بعد تعرضه لضربة قوية على مستوى الرأس نتج عنها نزيف داخلي، أدخله منذ السبت الماضي للمستشفى.

وتعرض الهالك، لاعتداء وصفه أنصار النادي العسكري بـ”الهمجي” من طرف الشرطة التونسية خلال المباراة التي جمعت الجيش الملكي بنظيره النجم الساحلي التونسي بمدينة سوسة لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال افريقيا.

الى ذلك، طالب أنصار فريق الجيش الملكي، السلطات المغربية بالتدخل لدى نظيرتها التونسية لأخذ حق صديقهم ومحاسبة المتورطين.

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