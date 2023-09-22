الحسيمة ..سنتان سجنا نافذا “لمسخوط الوالدين”

2023-09-22 / 15:39
4
هبة بريس - مكتب طنجة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، ادانة متهم بممارسة العنف ضد الاصول وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة سنتين .

وقالت مصادر محلية، أن المتهم كان قد جرى اعتقاله هذا الاسبوع إثر شكاية تقدمت بها والدته تتهمه فيها بالاعتداء عليها تحت تأثير الكحول.

وقد تقرر على إثرها عرض المتهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بعد ان وجه اليه تهم، السكر العلني البين، التهديد والعنف في حق أحد الأصول، والحكم عليه بعدها بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الادنى .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقجع: “8 مليار درهم خصصت لضحايا الزلزال.. والمنح ستصرف بدءا من نهاية شتنبر”

لقجع: “8 مليار درهم خصصت لضحايا الزلزال.. والمنح ستصرف…

2023-09-22 / 18:01
Photo of لقجع: 2.8 مليون متضرر و2930 دوار تأثر من الزلزال

لقجع: 2.8 مليون متضرر و2930 دوار تأثر من الزلزال

2023-09-22 / 17:33
Photo of بنموسى: الوزارة ملتزمة بإخراج النظام الأساسي داخل الآجال المحددة

بنموسى: الوزارة ملتزمة بإخراج النظام الأساسي داخل الآجال المحددة

2023-09-22 / 16:59
Photo of تعبئة كبيرة لضمان التزود بالكهرباء باقليم تارودانت

تعبئة كبيرة لضمان التزود بالكهرباء باقليم تارودانت

2023-09-22 / 16:44
Photo of الحبس لدركيين بالراشدية في ملف ” بارون مخدرات “

الحبس لدركيين بالراشدية في ملف ” بارون مخدرات “

2023-09-22 / 16:17
Photo of الساعة الإضافية تواصل إرسال التلاميذ فجرا إلى المدارس

الساعة الإضافية تواصل إرسال التلاميذ فجرا إلى المدارس

2023-09-22 / 15:10
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-09-22 / 15:00
Photo of الاتجار بالبشر يضع 4 أشخاص في قبضة أمن تمارة

الاتجار بالبشر يضع 4 أشخاص في قبضة أمن تمارة

2023-09-22 / 14:45
Photo of زلزال الحوز يفضح عيوب بمشروع سكني بحي الشريفية بمراكش

زلزال الحوز يفضح عيوب بمشروع سكني بحي الشريفية بمراكش

2023-09-22 / 14:20
Photo of “قْرَا باش تْوّلِّي شفار”.. فيديو لطفل صغير يُغضب المغاربة

“قْرَا باش تْوّلِّي شفار”.. فيديو لطفل صغير يُغضب المغاربة

2023-09-22 / 13:05

‫4 تعليقات

  4. سنتان غير كافية لمساخيط الوالدين قد يعود من جديد ويرتكب جريمة في الأصول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق