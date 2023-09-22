الحسيمة ..سنتان سجنا نافذا “لمسخوط الوالدين”

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، ادانة متهم بممارسة العنف ضد الاصول وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة سنتين .

وقالت مصادر محلية، أن المتهم كان قد جرى اعتقاله هذا الاسبوع إثر شكاية تقدمت بها والدته تتهمه فيها بالاعتداء عليها تحت تأثير الكحول.

وقد تقرر على إثرها عرض المتهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بعد ان وجه اليه تهم، السكر العلني البين، التهديد والعنف في حق أحد الأصول، والحكم عليه بعدها بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الادنى .

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