الساعة الإضافية تواصل إرسال التلاميذ فجرا إلى المدارس

هبة بريس _ الرباط

كثيرة هي مطالب المواطنين التي تتلخص في ” اسقاط الساعة الاضافية”، التي أربكت حياتهم وحياة صغارهم من المتوجهين إلى مؤسساتهم التعليمية كل صباح باكر…

كثيرة هي هموم معظم الأسر المغربية التي اكتوت بهذه ” الآفة” التي جاءت حسب تعبيراتهم كنتيجة لقرارات ارتجالية أثرت بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار النفسي، إذ أن غالبية التلاميذ والتلميذات الصغار يكملون نومهم فوق مقاعد الدراسة أو في حافلات النقل المدرسي.

كثيرة هي مطالب شريحة واسعة من المواطنين، ممن يرون في الساعة الاضافية كابوسا مرعبا يُذهب النوم عن جفونهم مع كل دخول مدرسي ويوقظ صغارهم فجرا لتناول وجبة الفطور، وكلهم أمل في أن تتفاعل حكومة أخنوش مع مطالبهم وتأخذها على محمل الجد لتخفيف أعباء ” الفياق بكري عنهم وعن أبنائهم”.

ويشار، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قررت في وقت سابق، الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين دقيقة (60) عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 23 أبريل 2023، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

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