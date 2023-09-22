الاتجار بالبشر يضع 4 أشخاص في قبضة أمن تمارة
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و48 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم بضواحي مدينة الصخيرات، “وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية لفائدة 17 مرشحا، تم ضبطهم أثناء إيوائهم بضيعة بالمنطقة القروية المذكورة على أساس تهجيرهم سرا عبر المسالك البحرية”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع باقي المرشحين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.
13 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم إنا هذا منكر
ربنا اغفر وارحم وانت خير الراحمين
يجب على الحكومة وضع حلا لمكافحة في هذه الظاهرة ( الاتجار بالبشر) لقد أصبحت ظاهرة تشكل خطر على المواطنين المغاربة.
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية التي يذهب ضحايا الابرياء من قاصرين يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالمؤبد والأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
يجب فرض أشد العقوبات على من يساهم في الاتجار بالبشر والدفاع عن الفساد والمناكر والفواحش وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
يستغلون الفقر ويلتجؤون إلى الاتجار بالبشر وهي نقطة ضعف لدى الفقير وقبح الله الفقر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المعاناة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً هي المسبب الرئيسي في الاتجار بالبشر و الأسعار الملتهبة والتحكم في خيرات البلاد وووووو وووووووو وغيرها
الاتجار بالبشر في المغرب تعتبر جريمة لا يتعاطف معها القانون يجب تشديد الإجراءات الأمنية عليهم بالمؤبد والأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة.
المتسولون يكونون عرضة في الاتجار بالبشر لهذا يجب على الحكومة محاربة هؤلاء المفسدين والمجرمين في الاتجار بالبشر وجزاؤهم هو السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة.
يجب على السلطات الأمنية أن تكثف جهودها والمراقبة المستمرة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر .
يجب اعتقال كل من شارك في الاتجار بالبشر سواء كان رجل او امرأة ومتابعتهم قضائيا للقضاء على هذه الظاهرة الاتجار بالبشر التي يذهب ضحايا الابرياء من قاصرين .
الحكومة تخلت عن مسؤوليتها تجاه القاصرين وهي المسؤول الوحيد عن ما يحصل لشبابنا وشباتنا وعن كل المشاكل التي تحيط بنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.