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الاتجار بالبشر يضع 4 أشخاص في قبضة أمن تمارة

2023-09-22 / 14:45
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و48 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم بضواحي مدينة الصخيرات، “وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية لفائدة 17 مرشحا، تم ضبطهم أثناء إيوائهم بضيعة بالمنطقة القروية المذكورة على أساس تهجيرهم سرا عبر المسالك البحرية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع باقي المرشحين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

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