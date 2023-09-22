الأغلبية الحكومية تنوه بقرار الإبقاء على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

2023-09-22 / 14:08
0
هبة بريس - الرباط

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، اجتماعا مع زعماء أحزاب الأغلبية، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وفي هذا الصدد، نوهت الأغلبية الحكومية، عاليا بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة.

واعتبرت الأغلبية، أن هذا القرار يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين التي تحظى بهما بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافا بقدرة بلادنا على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخطاء ماكرون التي أزمت العلاقات بين المغرب وفرنسا

أخطاء ماكرون التي أزمت العلاقات بين المغرب وفرنسا

2023-09-22 / 13:46
Photo of “الأغلبية الحكومية” تشيد بروح الانسجام والتضامن بين مكوناتها

“الأغلبية الحكومية” تشيد بروح الانسجام والتضامن بين مكوناتها

2023-09-22 / 12:25
Photo of الأغلبية الحكومية: “الأصوات التي حاولت توظيف الزلزال سياسيا لم تزدنا إلا وحدة”

الأغلبية الحكومية: “الأصوات التي حاولت توظيف الزلزال سياسيا لم…

2023-09-22 / 12:09
Photo of الأغلبية الحكومية تشيد بحكمة وتبصر الملك في تدبير آثار الزلزال

الأغلبية الحكومية تشيد بحكمة وتبصر الملك في تدبير آثار…

2023-09-22 / 11:48
Photo of أرقام فلكية تخص الماء المحلى ..كذب تبون وصدقه الجزائريون

أرقام فلكية تخص الماء المحلى ..كذب تبون وصدقه الجزائريون

2023-09-21 / 19:05
Photo of زلزال الحوز.. رؤية ملكية حكيمة تروم التنمية الترابية المندمجة والمتوازنة للمناطق المتضررة

زلزال الحوز.. رؤية ملكية حكيمة تروم التنمية الترابية المندمجة…

2023-09-21 / 17:24
Photo of شارك المغرب في تيسيره.. الأمم المتحدة تعتمد إعلانا سياسيا بشأن الجوائح

شارك المغرب في تيسيره.. الأمم المتحدة تعتمد إعلانا سياسيا…

2023-09-21 / 17:13
Photo of الحكومة تكشف سبب ترحيل صحفيين فرنسيين من المغرب

الحكومة تكشف سبب ترحيل صحفيين فرنسيين من المغرب

2023-09-21 / 16:24
Photo of زلزال الحوز.. بايتاس: “لا وقت للتسابق في الأزمات.. والوزراء اللي كان خصهوم يمشيو راه مشاو”

زلزال الحوز.. بايتاس: “لا وقت للتسابق في الأزمات.. والوزراء…

2023-09-21 / 15:39
Photo of اجتماع برلماني مشترك لمتابعة تدابير مواجهة آثار الزلزال

اجتماع برلماني مشترك لمتابعة تدابير مواجهة آثار الزلزال

2023-09-21 / 14:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق